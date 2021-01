La NBA a débuté sa saison il y a deux semaines et pour la première fois depuis 2006, Thabo Sefolosha ne fait partie d’aucun effectif. Trop occupé à surveiller les débuts de Clint Capela à Atlanta, on en aurait presque oublié l’absence de l’ailier/arrière vaudois.

Sa dernière apparition sur un parquet remonte à bientôt dix mois. C’était le 9 mars, sous le maillot de Houston, lors d’une défaite face à Orlando (106-126). Sefolosha avait bouclé le match sur une ligne de stats peu enviable: aucun point, aucun rebond et aucune passe en 8 minutes.

S’en est suivie la longue suspension de la saison en raison du contexte sanitaire, avant la reprise dans la «bulle» d’Orlando au cœur de l’été, à laquelle il n’a pas souhaité prendre part pour plusieurs raisons (contexte social et sanitaire , situation familiale) . Puis Houston, où il n’aura disputé qu’une saison (41 matches et une moyenne de 2,2 points et 2,3 rebonds), ne l’a pas conservé.