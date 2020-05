Actualisé 10.05.2020 à 14:08

Thomas Vergara

«Je pense qu’on ne se supporte plus»

Cloîtrés chez eux depuis des semaines à cause du Covid-19, Nabilla et Thomas s’ignorent et font désormais chambre à part…

de Ludovic Jaccard

Thomas, 33 ans, et Nabilla, 27 ans, sont parents d’un petit Milann, âgé de 7 mois. DR

Le confinement aura été particulièrement néfaste pour leur vie de couple. Nabilla et Thomas semblent en effet au bord de la rupture. Vendredi 8 mai, l’époux de la starlette de téléréalité a raconté dans une story Snapchat la période difficile qu’ils traversaient, enfermés chez eux. «Ça fait dix jours qu’on ne se voit plus», a-t-il déploré, précisant qu’ils vivaient chacun dans une partie distincte de leur grande maison, à Dubaï. Les jeunes parents ont même décidé de se partager la garde de leur petit garçon, Milann, âgé de 7 mois.