Règles anti-Covid en Angleterre : «Je peux boire à volonté, tant que je garde mon assiette»

Pour pouvoir continuer à être abreuvés d’alcool, certains clients de bistrots anglais laissent volontairement de la nourriture dans leur assiette et contournent ainsi les dernières règles visant à limiter la propagation du coronavirus.

Après quatre semaines de confinement, la vie reprend progressivement en Angleterre depuis mercredi, mais avec des restrictions régionales qui devraient rester en vigueur jusqu’au printemps. Ainsi, 99% de la population du pays reste soumise à des règles contraignantes qui varient sensiblement d’un endroit à l’autre en fonction du niveau d’alerte estimé: moyen (niveau 1), élevé (niveau 2) et très élevé (niveau 3).

Concrètement, ces règles nuancées donnent parfois lieu à des situations cocasses. C’est le cas avec les bars, les pubs et les restaurants: ceux qui se situent dans une zone de danger niveau 3 ne peuvent vendre qu’à l’emporter ou en livraison, tandis qu’en zones 1 et 2, il est autorisé d’accueillir des clients assis jusqu’à 23h.

Avec néanmoins une nuance de taille pour les établissements de zone 2: ils ne peuvent servir d’alcool qu’en guise d’accompagnement à un «repas conséquent» («substantial meals»). Une fois leur assiette terminée, les clients sont censés quitter les lieux, et les propriétaires qui ne les y incitent pas encourent de lourdes amendes, rappelle le Daily Mail .

«Personne n’a essayé de débarrasser»

En plus d’avoir lancé un débat sur ce qui constitue ou non un «repas conséquent», cette nouvelle règle a donné naissance à un phénomène grandissant: certains clients laissent volontairement de la nourriture dans leur assiette afin de pouvoir continuer à boire de l’alcool jusqu’à la fermeture.

«J’étais dans un pub hier soir, on a commandé notre nourriture puis on a continué à commander des boissons, en faisant juste en sorte qu’il reste quelques bouchées de burger dans nos assiettes. Personne n’a essayé de débarrasser notre table, et presque tout le monde faisait la même chose», raconte un utilisateur Twitter. «Je peux boire à volonté, tant que je garde mon assiette», confirme un autre.