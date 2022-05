Tennis: Medvedev: «Je peux comprendre la décision de Wimbledon et je la trouve injuste»

Daniil Medvedev a pris ses marques à Genève avant de venir donner son point de vue devant la presse. Reuters

Daniil Medvedev, vous disputez votre premier tournoi depuis l’exclusion des joueurs russes et biélorusses du prochain Wimbledon. Comment jugez-vous cette décision?

D’un côté, je peux la comprendre et, de l’autre, je la trouve injuste. C’est une situation délicate car elle crée un précédent et place les autres compétitions sportives dans une position inconfortable. Où se situe la ligne? Quelles sont les règles qui devraient conduire à une éventuelle exclusion? Pour en avoir discuté avec l’ATP, nous sommes, nous joueurs de tennis, considérés sur le plan du droit comme des travailleurs indépendants. Or actuellement au Royaume-Uni, les travailleurs indépendants russes ont le droit de travailler. Donc si j’avais l’opportunité de jouer à Wimbledon, j’en serais ravi. Si ce n’est pas le cas, j’accepterai.

La décision a été discutée ces dernières semaines à Rome et Madrid, notamment sous l’angle des points (Wimbledon pourrait être privé de points ATP et WTA). Vous avez suivi?

J’étais loin du circuit et je ne fais pas partie du «Players Council». Donc je ne suis pas trop au courant. Que vont-ils faire avec les points? L’exclusion est-elle une décision irrévocable à 100%? J’écoute et j’ai pour principe de respecter toutes les opinions. Vous savez, sur 100 personnes, il y en a 95 qui voient la balle de tennis jaune et 5% verte. On ne peut pas tous être d’accord.

Vous sortez de cinq mois très denses émotionnellement: défaite cruelle en finale de l’Open d’Australie, place de No 1 mondial, exclusion de Wimbledon et intervention chirurgicale. Comment va le «petit garçon rêveur» dont vous aviez parlé à Melbourne? Est-il de retour?