Guillermo Guiz«Je peux être con, mais toujours gentiment»

Difficile de passer à côté du Belge de 41 ans en cette fin d’année. En plus de venir jouer au Théâtre du Léman, à Genève, et à la Salle Métropole à Lausanne, Guillermo Guiz est au cinéma dans «Fragile», aux côtés de Yasin Houicha. Son premier vrai rôle sur grand écran. «Le premier pour lequel on décide de ne pas me couper au montage», rigole-t-il. L’humoriste et comédien a été directement sollicité par la réalisatrice qui pensait que le personnage de Giaccomo lui irait bien: «C’est quelqu’un qui est con, mais gentiment et je pense que ça me correspond. Je peux être con, mais toujours gentiment.»