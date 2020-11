Lily Collins : «Je peux être féministe ET préparer mon mariage»

La star d’«Emily in Paris» va bientôt se marier. Mais cela n’entame en rien ses convictions. Elle s’est confiée au magazine «Byrdie».

«Honnêtement, je suis tellement excitée d'être une épouse. Je ne pense pas que, de quelque manière que ce soit, cela puisse interférer avec le fait d’être féministe ou non. Pour moi, c'est plutôt comme si je ne pouvais pas attendre d'être avec cette personne, et que, maintenant, nous devons planifier quelque chose qui durera le reste de notre vie», a-t-elle confié au magazine «Byrdie» .

Précédente relation abusive

L'actrice est ravie d'avoir tourné la page, après avoir été confrontée à des difficultés liées à un trouble alimentaire et à une relation abusive. «Je pense que, parce que je suis si introspective et réfléchie, j'ai eu tendance dans le passé à tout garder pour moi», a-t-elle confié. Avant d’ajouter: «J'étais dans une mauvaise relation où je me sentais réduite au silence par cette personne. Et je n'étais pas encouragée à me faire entendre ou à utiliser davantage ma voix». Son manque de confiance lui a fait beaucoup de mal.