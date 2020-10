Rugby : «Je pleurais jusqu’à m’endormir»

Dan Palmer est le premier joueur international australien à révéler son homosexualité. «J’étais pris au piège d’un faux récit», avoue-t-il.

«J’étais pris au piège d’un faux récit et je ne voyais aucune issue. De nombreuses nuits, je pleurais jusqu’à m’endormir et je prenais régulièrement un lourd cocktail d’opioïdes, déclare-t-il. Je rêvais de disparaître, de changer de nom et de recommencer ma vie», a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il n’était «pas exagéré de dire que ma propre mort aurait été préférable à la découverte de mon homosexualité».