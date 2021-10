Attaque à l’arc en Norvège - Trente-quatre minutes d'horreur absolue

Attaque à l’arc en Norvège : «Je porterai ça toute ma vie. Je n’oublierai jamais ces cris»

Les habitants de la paisible ville de Kongsberg sont sous le choc après la tuerie de mercredi soir.

Cinq personnes sont mortes et deux autres ont été blessées dans l’attaque survenue mercredi à Kongsberg, une ville paisible du sud-est de la Norvège. Il était 18h13, mercredi soir, quand le premier message d’alerte est arrivé à la police: un individu armé d’un arc et de flèches se comportait de manière étrange près d’un supermarché. Un quart d’heure plus tard, les autorités ont annoncé qu’une opération policière était en cours au centre-ville et qu’une personne avait été tuée. Les forces de l’ordre ont demandé aux habitants de rester chez eux, mais la gravité de la situation n’était pas encore connue.