Andy et moi sommes heureusement très différentes dans nos vies privées car elle a connu beaucoup de drames. Elle a grandi entourée de pompiers, à commencer par son père, alors que le mien était détective. Elle a une détermination et un professionnalisme à toute épreuve. Je fais tout pour lui ressembler sur ce plan-là. J’ai passé mon examen pour obtenir le test de certification de pompière. Cela me tenait à cœur. Je pourrais être pompière professionnelle, même si je n’envisage pas de changer de profession.