Salma Hayek - «Je préfère mourir à la maison»

Aujourd’hui, elle déclare qu’elle souffre toujours des effets du «Covid long» et n’a toujours pas retrouvé la même énergie qu’avant l’infection.

De retour sur les planches

Depuis avril, cependant, Salma Hayek a repris le travail. Elle sera à l’affiche du film «House of Gucci» de Ridley Scott, dans lequel Lady Gaga joue le rôle principal. Un rôle secondaire qu’elle décrit comme «facile» et «parfait pour reprendre le travail» alors qu’elle continue à se fatiguer rapidement.

En juin, elle apparaîtra dans «Hitman and Bodyguard 2», un film d’action réalisé par Patrick Hughes et dans lequel elle partagera l’affiche avec les stars Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson.