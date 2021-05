Victoria Beckham - «Je préfèrerais mourir que de les porter»

Victoria Beckham : «Je préférerais mourir que de les porter»

La styliste et femme d'affaires britannique a visiblement détesté les Crocs imaginées par Justin Bieber.

Si la mère de Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper a été plutôt catégorique, sa communauté, elle, a été plutôt partagée. À la question «Dois-je les porter?», le non l'emporte «seulement» à 57%. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas... Pas sûr, par exemple, que tout le monde adhère aux mules Rita imaginées par la styliste. On admettra qu'elles sont tout de même un poil plus chic, mais à 650 euros, c'est la moindre des choses.