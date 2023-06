paraplégie: «Je préfèrerais pouvoir uriner ou ne plus souffrir que de pouvoir remarcher»

Les progrès d’un patient paraplégique capable de remarcher «par la pensée» ont fait sensation mi-mai dans le monde scientifique. 20min

«On n’accepte jamais vraiment qu’on ne peut plus marcher. On aura toujours envie de ça. Mais dans la vie quotidienne, pour beaucoup d’entre nous, il y a des problèmes beaucoup plus gênants.» Nadia Dell’Oro sait de quoi elle parle: elle ne marche plus depuis son 20e anniversaire. Pourtant, si la prouesse d’une équipe du CHUV parvenue à faire remarcher un paraplégique la réjouit, elle ne se sent que peu concernée. Comme beaucoup de personnes paraplégiques, elle espère autre chose de la science.

Je dois mettre mon réveil toutes les quatre heures, même la nuit, pour vider ma poche urinaire. Nadia Dell’Oro, paraplégique

«Le top 1 des priorités, ce serait de pouvoir soigner les douleurs neuropathiques, une sorte de souffrance qu’on ne sait pas soigner aujourd’hui et qui touche quasiment tous les para– et tétraplégiques. Ensuite… La vessie et les intestins. Nous devons les vider manuellement, sinon nous risquons de mourir à cause de leur impact sur la tension artérielle. Je dois mettre mon réveil toutes les quatre heures, même la nuit, pour vider ma poche urinaire.» Troisième priorité, et non des moindres: la jouissance sexuelle. «Le cerveau a toujours envie, mais les sensations ne suivent plus. Il faut chercher d’autres méthodes…»

Un premier pas vers un immense espoir

«Ne nous y trompons pas: cette découverte est fantastique, et ouvre plein de portes. C’est un premier pas, un espoir. Mais il ne sera pas accessible à tous, et n’abat pas, pour l’instant, les principaux obstacles quotidiens pour les personnes paraplégiques en Suisse», confirme le professeur Michael Baumberger, spécialiste de la réhabilitation, qui travaille depuis vingt-neuf ans au Centre suisse des paraplégiques. «La priorité aujourd’hui, c’est le confort et la réinsertion sociale et professionnelle. En Suisse, le fauteuil roulant est assez bien accepté, et beaucoup d’infrastructures existent. Mais les problèmes de vessie, d’intestin, ou de sexualité sont potentiellement plus gênants.» Et d’ajouter que, pour de nombreux tétraplégiques, c’est même le toucher et les mouvements des mains qui devraient être prioritaires dans la recherche.