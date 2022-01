Zendaya met ses fans en garde

Zendaya : «Je rappelle qu’«Euphoria» est pour un public averti»

À l’affiche de la deuxième saison de la série, Zendaya a mis en garde ses fans qui pourraient être choqués par certaines scènes.

L’Américaine de 25 ans, qui a gagné un Emmy Award pour ce rôle en 2020, a précisé que cette nouvelle saison était encore plus intense émotionnellement que la précédente et que certains thèmes abordés pouvaient être perturbants pour des personnes sensibles. «S’il vous plaît, regardez-la seulement si vous vous sentez à l’aise avec ça. Prenez soin de vous et sachez que qui vous soyez je vous aime toujours et je ressens toujours votre soutien», a ajouté la petite amie de Tom Holland, avec lequel elle joue dans «Spider-Man: No Way Home».