Question d’Armin à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Nous conduisons une voiture électrique depuis deux ans. Pour la recharger, nous passons toujours par une prise domestique normale que nous avons équipée d’une prise de camping bleue. Nous utilisons un câble adaptateur spécial pour le raccordement à la voiture électrique. Le besoin en charge quotidien se situe entre 80 et 150 kilomètres. Dans le dernier article du guide auto, vous avez écrit qu’il était risqué de recharger une voiture électrique en passant par une prise de courant domestique. Jusqu’à présent, nous n’avons jamais eu de problème. Considérez-vous malgré tout que le risque est élevé?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

Cher Armin,

Dans votre cas, le chargement domestique s’effectue avec une tension alternative monophasée de 230 volts. Pour atteindre l’autonomie mentionnée, vous avez besoin, en fonction de la consommation durant la conduite et de l’efficacité du chargeur, entre 13 et 30 kWh d’énergie électrique. Avec un courant de charge de huit ampères et une puissance de charge de 1,8 kW, la procédure durera entre sept et 16 heures. Si vous disposiez du double du courant de charge, le temps de charge serait réduit d’une bonne moitié.

Dans son trajet depuis le raccordement domestique jusqu’à la batterie de propulsion et retour, le courant traverse le tableau électrique, le coffret à fusibles, la prise, le câble adaptateur, le raccordement du câble de recharge sur le véhicule et enfin le chargeur à l’intérieur de celui-ci.

Localiser le maillon le plus faible de cette chaîne est déterminant pour obtenir la recharge la plus rapide possible mais néanmoins sûre. L’utilisation d’une prise domestique suisse ordinaire nous met souvent face à un obstacle, car de telles prises ne peuvent supporter durablement que huit ampères. La prise industrielle bleue, que l’on appelle aussi communément la prise de camping, offre déjà une solution d’amélioration. Elle est plus stable sur le plan mécanique et peut supporter durablement 16 ampères.

Lors de l’adaptation de la prise, il faut absolument s’assurer que les lignes d’alimentation et le coffret à fusibles sont également prêts à recevoir désormais plus de courant, faute de quoi l’installation du bâtiment adopterait alors le rôle de maillon le plus faible, ce qui pourrait s’avérer dangereux. Il est tout aussi dangereux d’utiliser une simple «pièce de transition», qui présente à une extrémité une fiche d’alimentation domestique normale et à l’autre une prise industrielle bleue, entre la prise domestique et le câble de recharge.

Les câbles adaptateurs de recharge spéciaux constituent une solution pratique, flexible et sans danger lorsqu’on les utilise correctement. Ceux-ci sont disponibles auprès de différents constructeurs et disposent d’un boîtier de contrôle «intelligent». Ces adaptateurs servent de raccordement direct entre la prise domestique installée de manière fixe et le véhicule. Le boîtier de contrôle identifie le type de prise utilisé et limite le courant de charge à la puissance admise. Selon vos dires, vous avez recours à un tel adaptateur. Je peux donc vous rassurer: si vous avez pris en compte tous les aspects cités plus haut et que vous avez installé l’adaptation vers la prise industrielle de manière correcte, vous pouvez tirer profit au maximum et sans danger de l’installation domestique disponible.

Voici pour terminer l’astuce suivante: je vous recommande de faire appel aux garagistes de l’UPSA pour tout conseil relatif au bon véhicule ou câble de recharge. En ce qui concerne l’installation et l’adaptation des prises, l’installateur-électricien pourra volontiers vous aider.

Bonne route!

