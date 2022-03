Chloé Jouannet récite son texte en faisant le poirier

L’actrice française Chloé Jouannet est à l’affiche de deux nouveaux films: un dessin animé d’aventure et un drame sur l’incendie de Notre-Dame.

La comédienne de 24 ans a fait ses débuts à l’écran à l’âge de 12 ans. imago images/PanoramiC

Après avoir joué dans «Lucky Luke» à l’âge de 12 ans, la fille d'Alexandra Lamy et de l’acteur suisse Thomas Jouannet s’est illustrée autant dans des films («Avis de mistral», «Banlieusards») que dans des séries («Infidèle», «Derby Girl»). Dès ce mercredi 16 mars 2022, Chloé Jouannet sera à l’affiche de deux nouveaux longs métrages: le film d’animation «Hopper et le hamster des ténèbres», où elle prête sa voix à une moufette, et le drame «Notre-Dame brûle», dans lequel elle joue une pompière.



Est-ce la première fois que vous prêtez votre voix à un personnage de film d’animation?

Petite, j'avais fait le doublage d'un manchot enfant pour «Happy Feet». Ça m'avait beaucoup amusée et j'avais trouvé l'expérience super! D'ailleurs, pour l'anecdote, ils avaient modifié les notes de ma voix sur une chanson que j'interprétais et pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais une chanteuse hors pair!

Votre personnage dans «Hopper et le hamster des ténèbres», Meg la moufette, est forte, débrouillarde et intelligente: ces qualités comptaient pour vous?

Évidemment, c'est agréable de défendre un personnage comme ça! Et je suis un peu comme elle, dans son côté lunaire, touchant, avec cette peur de l'abandon. Mais on aime aussi défendre des personnages qui sont loin de nous. Si on m'avait proposé le méchant, je l'aurais fait avec autant de plaisir.

Vous jouez aussi dans «Notre-Dame brûle», le nouveau film de Jean-Jacques Annaud.

Alors pour le coup ça n'avait rien à voir avec «Hooper et le hamster des ténèbres»! C'était dingue de jouer dans ce film, de raconter cette histoire qui a été suivie dans le monde entier. J’ai adoré le tourner, c’était une expérience folle.

Pourquoi?

C'est un film choral et je joue une pompière qui rentre dans la cathédrale. Le tournage était très intense et m'a appris beaucoup de choses que j'ignorais de moi, sur mes peurs et mes angoisses.

Quelle est votre méthode pour préparer un rôle, pour apprendre un texte?