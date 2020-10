Kate Mara«Je refuse de quitter ma famille si ce qu’on me propose de tourner n’est pas top»

La comédienne américaine est une jeune maman, un brin inquiète. AFP

Célèbre pour la série «House of Cards», Kate Mara vient de reprendre le chemin des tournages après avoir accouché de son premier enfant il y a seize mois. L’actrice de 37 ans s’est confiée à «20minutes» sur sa grossesse à problème. Elle a dû accoucher en urgence pour ne pas risque la vie de son bébé.

Vous avez eu une grossesse difficile après un diagnostic d’une cholestase (diminution de la sécrétion biliaire pouvant provoquer une jaunisse). Comment avez-vous surmonté cette épreuve et votre accouchement précipité?

J’ai eu très peur pour mon bébé. Ma mère a eu quatre enfants par césarienne à chaque fois car elle a eu ses propres problèmes de grossesse donc j’ai eu la chance d’avoir sa présence, ses expériences et son soutien. Elle était à New York quand les médecins m’ont annoncé la nouvelle et elle a pris le premier avion pour me rejoindre. Maman a toujours été là pour nous, mais j’ai une reconnaissance encore plus grande envers elle après cette épreuve qu’elle m’a aidé à traverser.

Est-ce que votre vie a beaucoup changé en devenant mère?

Pas vraiment. J’étais une belle-mère avant d’être maman donc cela fait longtemps que j’ai l’habitude d’avoir un enfant à la maison (ndlr: Jack, le fils de 7 ans de l’acteur Jamie Bell qu’elle a épousé en 2017 et dont la mère est la comédienne Evan Rachel Wood). Cela peut sembler un cliché de dire ça, mais il n’y a rien de plus formidable que d’être maman. J’ai encore plus d’amour en moi qu’avant. Notre bébé a toutefois changé une chose dans ma carrière: je refuse de quitter ma famille si le projet qu’on me propose de tourner n’est pas un truc vraiment top.

Est-ce que Jamie se charge de votre bébé en ce moment?

C’est exactement ça et je vous avoue que je suis nerveuse. Je ne suis pas rassurée à l’idée d’avoir laissé Jamie avec notre bébé et son fils. C’est un bon papa, mais mon instinct maternel craint toujours le pire (rires). C’est plus fort que moi.