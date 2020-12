Mennel Ibtissem : «Je regrette d’avoir été jugée aussi rapidement»

Presque trois ans après sa participation à «The Voice», Mennel Ibtissem est revenue sur ses tweets polémiques qui l’avaient forcée à abandonner le télécrochet.

Dimanche 6 décembre 2020, la chanteuse, qui ne porte plus son turban, est revenue sur ses propos et sur leurs conséquences dans l’émission «Sept à Huit». La Française assume ce qu’elle a écrit et ne regrette pas ses tweets par lesquels, dit-elle, elle voulait dénoncer les amalgames faits entre le terrorisme et l’islam. «Je regrette juste d’avoir été jugée aussi rapidement. Je n’ai même pas eu mon mot à dire en fait. Et quand bien même je m’exprimais et que je disais «Mais non, à aucun moment je cautionne quoi que ce soit, il y a eu un malentendu», je n’ai pas eu ma chance. C’était déjà trop tard. J’ai été boycottée clairement, comme on veut éradiquer la peste, j’ai été mise sur le côté et tout tombait à l’eau», a-t-elle confié.