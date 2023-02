Covid en Suisse : «Je regrette que certaines personnes aient dû mourir seules»

Divers acteurs et actrices de la pandémie de Covid, dont Daniel Koch, Alain Berset ou Isabella Eckerle, se repassent le film de la crise avec introspection.

Daniel Koch, le 15 juillet 2021 à Berne. Raphael Moser/Tamedia AG Tamedia AG

Le 25 février, ça fera trois ans que le premier cas de contamination par le SARS-CoV-2 a été rendu public en Suisse. L’occasion pour la «SonntagsZeitung» de demander ce dimanche à quatorze acteurs et actrices suisses du monde de la politique, de la santé et de la santé publique ainsi que de la défense des patients de faire leur propre bilan des trois années passées depuis. Voici les réponses de cinq d’entre eux.

Les regrets de Daniel Koch

Daniel Koch, premier et emblématique «Monsieur Coronavirus», directeur de 2008 à 2020 de la division Maladies transmissibles de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), n’a été impliqué que brièvement dans la gestion de la crise, ayant pris sa retraite le 27 mai 2020. Il estime qu’à l’époque, la communication de l’OFSP a été «extrêmement bien réussie», puisque «les mesures et le confinement ont été soutenus par la population au début».

Il regrette qu’au début les autorités n’aient pas su mieux s’occuper des personnes dans les EMS. Il regrette toujours «que ces personnes aient été totalement isolées et que certaines aient dû mourir seules. J’aurais dû m’engager plus personnellement pour que la Confédération apporte davantage d’aide aux établissements manifestement dépassés.» Daniel Koch estime qu’il y aura toujours des pandémies que la meilleure préparation ne saura empêcher. Dès lors, mieux vaut «nous concentrer sur les problèmes d’origine humaine sur lesquels nous pouvons réellement agir».

Pas de fierté personnelle pour Alain Berset

Pour le ministre de la Santé, il n’y a pas de fierté personnelle à retirer de la gestion d’une crise qui ne peut être surmontée que collectivement. «La Suisse a globalement bien traversé la crise, de manière pragmatique et avec moins de restrictions que dans la majorité des autres pays», estime-t-il. Et de relever que la Suisse a pu relativement vite se procurer les meilleurs vaccins.

Dans les erreurs de jugement, il cite les restrictions imposées aux enfants et aux adolescents. Bien que de durée relativement courte, Alain Berset serait aujourd’hui «heureux qu’elles aient été plus courtes encore». À l’automne 2020, en outre, «la Confédération et les cantons auraient dû mieux se préparer à l’ampleur de la deuxième vague d’infections».

Les leçons tirées par Isabelle Eckerle

«Nous avons établi très tôt le diagnostic du SARS-CoV-2 dans notre centre de maladies virales émergentes», se félicite la virologue Isabelle Eckerle, de l’Université de Genève. La Suisse, contrairement à de nombreux autres pays, était ainsi prête à effectuer les tests à la mi-janvier, bien avant l’apparition du premier cas.

Son erreur de jugement: ne pas s’être attendue à l’époque «à ce que le virus mute encore autant et à ce que, malgré la vaccination, autant de vagues d’infections suivent». Le principal enseignement: «Les plans de pandémie doivent absolument être révisés avec les connaissances d’aujourd’hui.» Tout en sachant que de nouvelles épidémies ou pandémies apparaîtront.

Rudolf Minsch félicite les entreprises

Rudolf Minsch, économiste en chef, se dit fier que la faîtière de l’économie ait pu «utiliser l’énorme savoir-faire de tous les secteurs de l’économie pour faire une évaluation de la situation en peu de temps». Et il souligne la grande disponibilité à agir vite des entreprises, dont beaucoup ont offert leurs connaissances et ressources.

Il admet qu’à l’apparition des premiers cas de Covid-19 en Chine, il a radicalement sous-estimé la situation et pensé que la pandémie ne toucherait que les pays disposant d’installations sanitaires de moindre qualité. Sa leçon principale: que résister aux crises demande un «réseau de personnes qui s’attaquent aux problèmes et font avancer les solutions et non une gestion centralisée».

Chantal Britt a fourni un conseil rapide

Chantal Britt, présidente et cofondatrice de l’association Long Covid Suisse, est fière que celle-ci ait pu conseiller peu après le début de la pandémie d’autres personnes atteintes d’une maladie incurable due au SARS-CoV-2 et d’informer le public sur ses conséquences potentielles à long terme. Outre la communication, des revendications politiques pour des soins adéquats et une recherche ciblée, elle a pu intégrer aussi les besoins des personnes concernées dans des projets communs avec les autorités, les scientifiques et le corps médical. Si c’était à refaire, Chantal Britt conclurait plus tôt de telles alliances, l’association recueillerait elle-même des données et lancerait des projets.

La leçon principale: que les décisions devraient être élaborées et mises en œuvre sur la base de preuves scientifiques et avec la collaboration et la communication transparente entre toutes les parties prenantes (patients, représentants de la science, de l’économie, des autorités et des soins de santé).