Kev Adams regrette que des gens se soient sentis trahis

«Les amis, je n’ai pas l’habitude de répondre aux polémiques. Mais là, vu l’ampleur, il me paraît important de mettre les choses au clair», a-t-il écrit dans son message. L’humoriste français de 31 ans a ensuite expliqué pourquoi il avait eu envie de participer à ce concept «nouveau, moderne et cool», mais a ajouté qu’il avait compris par la suite que ce projet était trop ambitieux et inadapté au marché des NFT (ndlr: des certificats numériques de propriété d’images que l’on achète avec des cryptomonnaies) et du cinéma. «Je me suis moi-même engagé pour rien. Je précise que de mon côté il n’y a eu aucune rémunération. Le principe pour moi était d’être rémunéré uniquement si le film se faisait. Je regrette que des personnes se sentent aujourd’hui lésées ou trahies», a conclu le comique qui a un problème avec son image.