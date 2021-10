Procès du 13-Novembre : «Je remplis mes cuves d’humanité»

Aurélie Silvestre a perdu en 2015 son compagnon et père de ses enfants. Mais elle est présente chaque jour à la Cour d’assises de Paris pour se nourrir de la bonté qui transpire des témoignages.

Depuis quatre semaines, des dizaines et des dizaines de parties civiles, rescapés et proches de victimes, se succèdent devant la Cour d’assises spéciale de Paris pour décrire leur 13-Novembre. Au-delà de l’horreur, leurs témoignages révèlent une profonde humanité.

Aurélie Silvestre avait 34 ans, un fils de 3 ans et un «gros ventre» de femme enceinte quand son compagnon est décédé au Bataclan le 13 novembre 2015. Au procès où elle est venue pour «comprendre», elle a raconté son histoire «une dernière fois».

«J’ai beaucoup hésité à témoigner», commence à la barre Aurélie Silvestre, qui a déjà relaté son histoire dans un livre. «Je me suis dit que j’allais la raconter une dernière fois, avant de refermer ce chapitre.»

Cacher ses larmes à son fils

Dès qu’elle est prévenue des événements, Aurélie «sait». Elle est allée «mille fois au Bataclan» avec lui, et comme tant d’autres passés à la barre, ils avaient leurs habitudes dans la salle: au fond, à droite, près de l’entrée. «Il n’avait aucune chance.»

Puis elle raconte le quotidien qui reprend le dessus. Seule «avec son gros ventre» et son fils, dans son «salon vide». Les «yaourts préférés» de son conjoint qui périment dans le frigo, ses habits dans le panier à linge sale, les «trois assiettes» qu’elle pose machinalement sur la table du dîner, et les larmes qu’elle cache à son fils en en rangeant une. «J’ai failli casser toutes les assiettes pour n’en laisser que deux et ne pas revivre cette douleur», dit-elle.