Awan ressort plus fort de The Voice

«Pfiou, que d’émotions n’est-ce pas? Toute cette aventure, ces rebondissements, ces joies et ces peines c’est tout ce dont j’avais rêvé depuis maintenant 8 ans. Et je ne ressors de cette émission qu’avec de beaux moments gravés dans ma tête. J’en ressors plus fort, plus humain, et surtout avec beaucoup de nouvelles amitiés», a posté Awan dimanche 23 avril 2023 sur Instagram. Celui qui tentait de participer au télécrochet de TF1 depuis 2016 a promis qu’il ne lâcherait rien et qu’il reviendrait «très vite avec de belles surprises, des petites choses plus personnelles» avec lesquelles il espère encore davantage toucher ses fans.