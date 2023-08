Portugal: «Je reviendrai de ce voyage rajeuni»

Après Rio de Janeiro (2013), Cracovie (2016) et Panama (2019), il s’agit des quatrièmes JMJ pour François, dont la santé apparaît de plus en plus fragile.

Avec 11 discours et une vingtaine de rendez-vous, le programme de ce 42e voyage à l’étranger s’annonce chargé pour le pape François, 86 ans, deux mois après une lourde opération de l’abdomen . Guerre en Ukraine, écologie, justice sociale: Jorge Bergoglio, dont le style direct et spontané connaît une forte popularité chez les jeunes, devrait aborder des thèmes chers à cette génération, alors que l’Eglise catholique fait face au défi de la sécularisation en Europe.

Les organisateurs attendent un million de pèlerins de presque tous les pays du monde pour cette semaine de rendez-vous festifs, culturels et spirituels, qui s’est ouverte mardi par une messe au sommet d’une colline surplombant le centre-ville et l’embouchure du Tage.

Poussé sur un fauteuil roulant, le pape a été accueilli à l’aéroport par le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, un conservateur et fervent catholique avec lequel il devait s’entretenir après avoir traversé une ville partiellement bloquée pour laisser passer son convoi. «Nous sommes la jeunesse du pape!» scandaient des centaines de fidèles qui l’attendaient devant le palais présidentiel de Belém, en tapant sur des tambours et en agitant des drapeaux aux couleurs de leurs pays.

Forces de l’ordre et services médicaux

Ces derniers jours, la capitale portugaise a été investie par des groupes de pèlerins munis de drapeaux du monde entier, tandis que banderoles et affiches avec le logo jaune, vert et rouge de l’événement parent les rues. Quelque 16’000 membres des forces de l’ordre et des services médicaux sont déployés pour l’occasion, et plusieurs routes et stations de métro seront fermées, un défi pour cette ville de 550’000 habitants qui accueille déjà de nombreux touristes en cette période estivale.