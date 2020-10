Football : «Je sais bien que ça plaît, ces petites polémiques»

L’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane est revenu des mots de Karim Benzema à l’encontre de son coéquipier Vinicius.

«Il y a eu une discussion» entre Benzema et Vinicius «et voilà, c’est fini», a assuré Zinédine Zidane, en référence à l’incident survenu mardi, vendredi en conférence de presse avant le match du Real Madrid contre le promu Huesca samedi pour la 8e journée de Liga.

«Le seul truc, c’est qu’il ne faut pas que ça reste. Il faut qu’il y ait quelque chose qui se passe juste après, derrière, et c’est ce qu’il s’est passé. Il y a une discussion entre les deux joueurs et voilà, c’est fini. Le lendemain, on passe à autre chose», a précisé «Zizou».