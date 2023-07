Adixia«Je sais qu’avec Simon, je n’ai pas d’avenir»

Dans l’épisode de «C’est la famille» diffusé le 25 juillet 2023 sur W9, la DJette, qui est sortie avec Paga , a confié à son ami Nikola Lozina que plus rien n’allait entre eux. «Ça fait quelques jours que je me sépare un peu de lui. Là, on s’est remis récemment ensemble pour mon anniversaire. Je l’aime, mais je ne suis pas épanouie. Je stagne aussi! Il m’aime, mais il ne sait pas prendre soin de moi. Au début de notre relation, ça se passait bien, je ne voyais pas trop le décalage de l’âge, mais là, je me rends compte que je ne suis pas heureuse», lui a-t-elle raconté.

En plus, le fils de Benjamin Castaldi, qui a été malmené sur les réseaux, serait loin d’être le gendre idéal. «Une semaine après mon anniversaire, je rentre chez lui pour deux semaines. C’était une porcherie, rien dans le frigo! À un moment, t’accueille pas ta copine comme ça, je suis désolée! Et puis il y a des choses où il ne fait pas des efforts», a déploré la Française. Selon elle, une nouvelle rupture, cette fois-ci définitive, est inévitable. «Je l’aime, mais je ne peux pas aimer quelqu’un et ne pas être heureuse, a-t-elle dit. Du coup, je suis désagréable avec lui parce qu’il est désagréable avec moi. Le but, c’est quand même de me marier et d’avoir des enfants. Je ne suis pas pressée, mais sauf que je sais qu’avec Simon, je n’ai pas d’avenir. Je le sais!».