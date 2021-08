Manifestante abattue au Capitole : «Je sais que ce jour-là, j’ai sauvé d’innombrables vies»

Mis hors de cause par sa hiérarchie, le policier qui a tiré sur une émeutière le 6 janvier dernier au Congrès s’est exprimé pour la première fois à la télévision. Il estime avoir fait son travail.

Le policier américain qui a abattu une manifestante le 6 janvier lors des émeutes au siège du Congrès ne fera pas l’objet de mesures disciplinaires internes. L’enquête interne menée par la police du Capitole a permis de déterminer que l’agent avait agi de manière conforme aux règles de son travail, a annoncé lundi un communiqué. L’homme avait tiré sur Ashli Babbitt , 35 ans, une ancienne militaire et supportrice de Donald Trump, alors qu’elle tentait de forcer une porte avec des dizaines d’autres manifestants.

Cible de menaces, le policier a tout de même décidé de s’exprimer publiquement, quelques jours après avoir été blanchi. Dans une interview accordée jeudi soir à NBC News, Michael Byrd s’est montré très ému au moment d’expliquer son geste. «J’ai suivi mon entraînement. J’ai passé de nombreuses années à me préparer pour un tel moment. On espère que ce moment n’arrivera jamais, mais on se prépare du mieux que l’on peut. Je sais que ce jour-là, j’ai sauvé d’innombrables vies», confie le lieutenant, qui compte 28 ans de carrière.