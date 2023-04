Ahmed Sylla sait qu'il est hétéro

L’humoriste et comédien français Ahmed Sylla présentera son tout nouveau spectacle, «Origami», en 2024.

Bientôt de retour sur scène avec son nouveau one-man-show, «Origami», Ahmed Sylla s’est confié sans détour dans l’émission «Sept à Huit», diffusée dimanche 16 avril 2023, sur TF1. Quand la journaliste lui a fait savoir qu’il jouait «incroyablement bien les femmes» dans ses sketchs et que cela pouvait semer le doute sur son orientation sexuelle, l’humoriste s’en est amusé, tout en mettant les choses au clair. «Je ne me pose tellement pas de questions sur ma sexualité que je n’ai rien besoin de refouler. Je sais que je suis hétéro, je sais que j’aime les femmes, a-t-il dit. Ça peut être très bizarre, même pour mes parents. Au début, c’était très bizarre. Ils se demandaient: «Est-ce qu’il essaye de nous faire passer un message? Est-ce qu’il veut nous dire quelque chose?» Je sais que beaucoup de personnes se sont posé la question.» Il faut dire qu’Ahmed est très discret sur sa vie privée. Il a toujours refusé de révéler l’identité de sa compagne et de leur fille aux médias, afin de préserver leur intimité.