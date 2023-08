Accusé d'antisémitisme, Jamie Foxx s'excuse sur Instagram

Alors qu’il est toujours en convalescence après son hospitalisation en urgence, Jamie Foxx s’est attiré les foudres des internautes vendredi. Vendredi 4 août 2023 dans un post Instagram, effacé depuis, l’acteur de 55 ans avait écrit: «Ils ont tué ce mec qui s’appelle Jésus… Qu’est-ce que tu crois qu’ils vont te faire?». Son post était accompagné des hashtags #fakefriends (ndlr: faux amis) et #fakelove (ndlr: faux amour). De nombreuses personnes ont jugé cette publication antisémite. Samedi 5 août, l’Américain a fait des excuses publiques sur Instagram. «Je veux m’excuser auprès de la communauté juive et de toute personne qui a été offensée par mon post. Je sais maintenant que mon choix de mots a offensé et je m’excuse. Cela n’a jamais été mon intention», a-t-il écrit.