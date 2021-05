Football - «Je sais qu’on attend de moi que je fasse la différence»

Pour

Xherdan Shaqiri, le plus important c’est le succès de l’équipe. Freshfocus

Le « body language » dit tout. Si l’entretien est virtuel, l ’ œil de la mini-caméra traduit en direct et sans tricherie l’attitude physique. Il y a là un mec peinard, bien dans ses baskets, un peu affalé sur sa chaise, mais avec cette « coolitude » qui en jette. Stylé quoi, malgré le training. Sourire en coin, Xherdan Shaqiri va très bien.

Dans dix jours, il s’envolera avec la Suisse à l’Euro, gonflé d’espoirs. En attendant, il y a ce match amical contre les É tats-Unis ce dimanche soir, un dernier jeudi contre le Liechtenstein. Et ce stage de préparation.

Xherdan, dans quel état d’esprit êtes-vous à quelques jours de l’Euro?

Je me réjouis. Je suis impatient. Cela fait un an qu’on attend ça, depuis le report. Donc j’ai hâte que cela commence, mes coéquipiers aussi d’ailleurs. Personnellement, tout va bien. Je me sens bien, je suis en forme.

Quelles sont les ambitions de l’équipe de Suisse?

Nous formons un groupe très fort, conscient de ses qualités. Nous avons pris l’habitude de nous qualifier pour les phases finales des grands tournois, ce qui n’est pas rien et nous y avons toujours fait de beaux parcours. Nous avons ces expériences qui parlent pour nous, cette progression aussi et nous voulons nous appuyer sur ça pour aller loin .

«Nous avons fait de gros progrès, mais les autres aussi» Xherdan Shaqiri

Il manque peu de choses contre l’Argentine en 2014, peu de choses contre la Pologne en 2016, peu de choses contre la Suède en 2018: il manque toujours quelque chose. Quoi?

Chaque match a son histoire. Mais il faut être clair: la Suisse n’est pas encore cette équipe qui fait partie des grands favoris et qui doit au minimum se qualifier pour un quart de finale systématiquement. Même si nous avons de grandes ambitions. Nous avons fait de gros progrès, mais les autres aussi.

Mais que manque-t-il encore: de la chance, du foot, du mental?

Mentalement nous pourrons nous servir du passé. Il nous faut être forts à ce niveau jusqu’à la dernière minute et au-delà. Pour réussir à donner ce petit plus. Comme les autres. Il faut chercher encore plus loin cette force. Il faut d’abord sortir de ce groupe, qui n’est pas facile, et ensuite nous pourrons continuer à montrer nos qualités.

Plus personnellement: tout le monde attend toujours de vous un exploit personnel. Comment vivez-vous avec ça?

Tiens c’est marrant, j’ai une anecdote. J’ai croisé ici à Bad Ragaz un fan qui m’a dit: Xherdan, on veut encore des buts comme contre la Pologne (ndlr: ciseau retourné en huitième de finale, le plus beau but de l’Euro 2016). Perso, un but normal me va très bien si la Suisse se qualifie. Le plus important, c’est le succès de l’équipe.

Il n’empêche: c’est bien la preuve que tout le monde attend quelque chose de spécial de vous…