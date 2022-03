Guerre en Ukraine : «Je sais seulement qu’on doit gagner»

La chanteuse ukrainienne Jamala, qui a remporté le concours de l’Eurovision en 2016, tente de motiver les troupes de son pays depuis la Turquie, où elle s’est réfugiée.

La chanteuse Jamala, le drapeau ukrainien jaune et bleu autour du cou.

Hymne national

Ce jour-là, elle a gagné un abri avec ses deux petits garçons et son mari, avant de décider de se rendre à Ternopil, à 400 kilomètres à l’ouest, un voyage en voiture de deux jours.

A peine arrivée, la famille a été contrainte de repartir. «Je me suis réveillée à 6h du matin au son des explosions… Deux jours plus tard, nous arrivions à la frontière roumaine.»

Son mari les a déposés là et s’en est retourné à Kiev rejoindre des volontaires qui aident à évacuer femmes et enfants vers des régions plus sûres.