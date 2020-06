Naoil

«Je savais que j’avais mes chances de gagner»

La gagnante de «Koh-Lanta, l’île des héros», Naoil, estime qu’elle a mérité sa victoire. Elle se félicite aussi de n’avoir blessé aucun autre candidat dans l’aventure.

Naoil ne cache pas sa joie d’être la grande gagnante de «Koh-Lanta», sur TF1, dont la finale a été diffusée vendredi 5 juin. « Je le vis très bien! Je suis très bien entourée et, en même temps, vu les conditions dans lesquelles je me trouve, enceinte, c’est que du positif», confie la future maman à Purepeople. Grâce aux 100’000 euros qu’elle a empochés, la boxeuse professionnelle se réjouit de gâter ses proches. «On va fêter ça avec les amis et essayer de se faire plaisir en famille. Mon mari a déjà deux adolescents. Ils sont très heureux d’accueillir un petit frère dans la famille et faire un voyage avec toute cette tribu, ça me ferait plaisir. Et puis je pense mettre de l’argent de côté au cas où on vivrait quelques coups durs.»