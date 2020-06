Etats-Unis

«Je savais que je n’arriverais pas à atteindre le bâtiment»

Une jeune femme a accouché de son deuxième enfant debout sur le parking d’un centre de naissances, le 19 juin dernier en Floride.

Enceinte de neuf mois, Susan Anderson s’attendait à devoir foncer à l’hôpital d’un moment à l’autre. Alors le 19 juin, quand le travail a commencé, la jeune femme et son mari Joseph sont montés dans leur voiture et ont pris la direction du centre de naissances naturelles de Coral Springs (Floride). Le problème, c’est que le deuxième enfant du couple semblait particulièrement pressé de voir le jour, et les événements se sont précipités.