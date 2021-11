Les services sociaux leur rendent leur fille, ils la tuent

États-Unis : «Je savais que ma petite-fille était dangereuse»

Un jeune couple a été arrêté pour le meurtre de son bébé de 3 mois, survenu le 9 novembre en Californie. Les services sociaux venaient de lui rendre l’enfant.

«Ce bébé a vécu un véritable enfer.» Contactée par CBS 8, Adrienne Arnett ne cache pas son abattement. Et pour cause: son arrière-petite-fille a été retrouvée morte le 9 novembre chez elle à San Diego (Californie). Arrivés en urgence, policiers et pompiers ont tenté de réanimer Delilah, mais son décès a été prononcé à son arrivée à l’hôpital. Arrêtés et mis en examen pour meurtre au premier degré, ses parents ont plaidé non coupables lors de leur mise en accusation, lundi. Brandon Copeland, 21 ans, et Elizabeth Ucman, 22 ans, risquent chacun 25 ans de prison.