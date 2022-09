Influenceuse en détention provisoire: «Je savais que quelque chose n’allait pas»

La jeune femme se trouve toujours en détention provisoire. Photo: Instagram

Une affaire, révélée la semaine dernière, fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Une influenceuse (20 ans) aurait grièvement blessé son petit ami (19 ans) à l’arme blanche dans le canton de Thurgovie. Pour le moment, on est toujours sans nouvelles de l’Allemande de 20 ans. Comme l’a indiqué le Ministère public de Thurgovie sur demande, elle se trouve toujours en détention provisoire. Les parents et le management de la jeune femme n’ont pas pu être joints pour une prise de position.

Une amie proche de longue date de la suspecte est sous le choc: «Je les connaissais tous les deux. Ils se disputaient de temps en temps, mais dans un cadre normal. Comme c’est parfois le cas dans une relation», explique la jeune femme de 21 ans, qui souhaite rester anonyme. Elle n’aurait jamais cru son amie capable d’une telle chose. «La veille, nous nous sommes vues et tout allait bien. Sinon, elle me disait toujours quand il se passait quelque chose», raconte son amie.

«Je savais que quelque chose n’allait pas»

Le jour du drame, la jeune femme de 21 ans aurait essayé de joindre son amie, mais sans succès. «Je savais que quelque chose n’allait pas parce que je pouvais toujours la joindre et que j’avais été en contact avec elle deux heures auparavant», explique l’Alémanique. L’influenceuse et son ami étaient en couple depuis plus d’un an, vivaient ensemble et prévoyaient un voyage d’un mois à New York. «Je le connaissais moins bien», explique l’amie de longue date de l’influenceuse.

Le couple prévoyait de prochainement partir durant un mois à New York. Photo: Instagram

La copine de la suspecte trouve injuste la manière dont les gens ont réagi à cet acte sur les réseaux sociaux. «Je ne sais pas non plus ce qui s’est passé exactement, mais il ne faut pas se précipiter», dit-elle. La situation, combinée aux commentaires parfois humiliants sur Tiktok et Instagram, sera dure à encaisser pour l’influenceuse.

Apparition commune sur Onlyfans

Une ancienne amie de la victime ne comprend pas non plus ce qui s’est passé. «Il était très correct et calme et je ne peux pas imaginer qu’il lui ait fait quoi que ce soit qui justifierait une telle chose», dit-elle à «20 Minuten». Le jeune homme de 19 ans aurait été poignardé au bras. Son ex-petite amie dit s’être inquiétée pour lui lorsqu’elle a appris la nouvelle. «J’ai eu peur pour sa vie.»