Alain Berset en Argovie : «Je sens que les nerfs sont à vif»

Le conseiller fédéral était jeudi en Argovie pour s’informer sur la situation sanitaire. Lors d’une conférence de presse, le Fribourgeois a réitéré sa volonté d’«aller vers des assouplissements».

Un an jour pour jour après la découverte du premier cas de coronavirus en Suisse, au Tessin, le conseiller fédéral Alain Berset était jeudi matin en Argovie pour s’enquérir de l’évolution de la situation sanitaire. «Je sens que les nerfs sont à vif, a résumé le Fribourgeois lors d’une conférence de presse. La pandémie dure beaucoup plus longtemps qu’on l’imaginait au départ, mais nous voulons aller vers des assouplissements.»

Trop tôt pour les restos

Le ministre de l’Intérieur a décrit les mesures du 1er mars comme un premier pas. Mais selon lui, il est encore trop tôt pour l’ouverture immédiate des terrasses et des restaurants , par exemple. «Ca semble être le thème le plus émotionnel en ce moment», relève Alain Berset, qui promet que les critiques de certains cantons ont été entendues par les sept sages. Cantons et Confédération doivent continuer à travailler main dans la main, dans l’intérêt de tous, a-t-il poursuivi.

«Les vaccins arrivent»

Le ministre de l’Intérieur s’est aussi montré optimiste quant à la vaccination, tout en concédant un certain retard. «Nous restons prudents avec les chiffres et les échéances, mais les vaccins arrivent»; la Suisse a commandé 32 millions de doses et «nous allons en recevoir beaucoup dans les prochaines semaines», a affirmé Alain Berset. Selon lui, ces quantités sont nécessaires: «Nous ne pensons pas que nous n’aurons plus besoin de vaccins l’hiver prochain ou en 2022», a-t-il expliqué.