DJ Leclerc et Ludo Renzo en interview avant Bô Nouvel-An à Lausanne

DJ Leclerc et Ludo Renzo au Bô Nouvel-An : «Je sens que Ludo va nous mettre «La chenille»

DJ Leclerc et Ludo Renzo se produiront au Bô Nouvel-An à Lausanne. 20 minutes, coprogrammateur de l’événement, vous fait découvrir tous les artistes de cette Silent Disco Géante.

DJ Leclerc (à g.) et Ludo Renzo sont régulièrement opposés dans des Silent Party. Là, ils feront équipe.

L’événement de clôture de Bô-Noël à Lausanne, qui a fait un carton en 2021 , se tiendra le 31 décembre 2022 sur la Place Centrale, débarrassée de ses travaux. Lors de cette Silent Disco Géante, dont la programmation a été en partie confiée à 20 minutes, une dizaine de musiciens, de personnalités de la Toile et de représentants de festivals fera danser et chanter le public pour qu’il passe un Bô Nouvel-An.

Pour mieux connaître le style de chacun, nous avons préparé une liste de questions que nous avons adressée à tous les artistes. Leurs réponses sont à découvrir dans une série d’articles à paraître d’ici à l’événement. Celui-ci met en lumière DJ Leclerc et Ludo Renzo, à travers la voix du premier, coorganisateur de la soirée.

Moi, DJ Leclerc, je suis le vieux de la vieille des clubs et des festivals lausannois. Ce que j’aime, ce sont des morceaux authentiques et emblématiques de toutes les époques, qui ont la classe et qui rendent heureux. Mon pote, Ludo Renzo, c’est le prince des rooftops genevois. Il aime les remixes audacieux qui font danser les filles.