Pierre Palmade : «Je serai toxicomane et alcoolique à vie»

L'influence de la drogue sur la vie de Pierre Palmade se dévoile de plus en plus. Le JDD, journal du dimanche français, révèle ce dimanche des extraits d'une audition de l'humoriste en 2021, où il s'exprimait comme témoin dans une affaire de trafic de drogues. Il y est déjà question de Sambou G., l'un des passagers qui avaient fui la scène du drame, vendredi 10 février, après que la voiture conduite par Pierre Palmade, sous stupéfiants, a percuté une voiture venant d'en face.

La police judiciaire de Paris avait alors découvert la carte bancaire de l'humoriste chez l'homme de 34 ans. Pierre Palmade est alors entendu en audition libre. «Je savais que c’était Malik [le deuxième prénom de Sambou G.], explique le comédien. Il y a des soirs où je suis fatigué et je dois être le seul con qui donne sa carte et son code à quelqu’un d’autre en demandant de retirer un certain montant». Sambou G. devait retirer de l'argent «en dédommagement des injections» qu’il lui a faites.