Dylan Thiry se sent prêt à affronter Benji Samat

Depuis plusieurs semaines, le Luxembourgeois Dylan, découvert dans «Koh-Lanta» en 2017 avec ses célèbres mocassins, et le Français Benjamin, candidat récurrent des «Marseillais» et futur père , se chauffent par réseaux sociaux interposés . À quelques heures de leur combat de boxe qui se déroulera à Marseille, le premier, qui se dit pudique , se confie.

Je me sens prêt à monter sur le ring, je me suis bien entraîné. Et ça va le faire!