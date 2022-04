Delphine Wespiser sortait et buvait beaucoup

Delphine Wespiser : «Je sortais beaucoup et j’ai bu beaucoup»

Plus jeune, l’ex-Miss France Delphine Wespiser a sombré dans l’alcool à cause d’une rupture amoureuse.

Elle a beau avoir été élue Miss France 2012 et avoir vu sa vie changer du jour au lendemain, Delphine Wespiser, 30 ans, a vécu une période très sombre après son sacre. À cause d’un ex-copain, la chroniqueuse de «TPMP» s’est réfugiée dans la fête et l’alcool. «À la suite d’une déception de cœur, j’ai fait ma crise d’adolescence à 23 – 24 ans. Je sortais beaucoup, beaucoup, beaucoup et j’ai bu beaucoup, beaucoup, beaucoup», a-t-elle confié sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna, «6 à 7», mercredi 13 avril 2022.