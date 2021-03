Près de 3000 garçons sont circoncis dans les hôpitaux suisses chaque année. Beaucoup plus d’opérations sont effectuées dans les cabinets de médecins de famille, et le nombre de cas non déclarés est élevé, car beaucoup de garçons ne sont pas circoncis par des médecins mais par des religieux dans un cadre privé. Le prépuce est coupé du pénis lors d’une intervention chirurgicale. Une intervention qui serait médicalement nécessaire dans de rares cas. Un pour cent seulement des jeunes hommes sont touchés par un rétrécissement du prépuce qui rend une telle opération nécessaire.