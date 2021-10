Tribunal de Sion – «Je souhaite tourner la page et que cela me serve de leçon»

Un ancien responsable administratif et comptable de l’Action sociale valaisanne a détourné 166 500 francs dans le cadre de ses activités au sein du bureau d’accueil pour candidats réfugiés du Valais central. Cette somme lui a principalement permis d’assouvir ses penchants pour les prostituées. Le quadragénaire devrait écoper de 24 mois de prison avec sursis durant quatre ans, le réquisitoire du Procureur général Nicolas Dubuis n’ayant pas été remis en cause par les parties.

Devant le Tribunal du district de Sion, l’accusé a dû répondre, ce jeudi, d’abus de confiance qualifié et de faux dans les titres. Le prévenu a reconnu l’ensemble des faits. «J’exprime mes plus grands regrets et présente mes sincères excuses pour le dommage causé, a-t-il indiqué. Désormais, je souhaite tourner la page et que cela me serve de leçon. Je veux repartir de zéro.» Notamment en retrouvant du travail.