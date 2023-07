Lana Condor est enfin à l’aise dans son corps et sa tête

L’actrice américaine Lana Condor, 26 ans, a commencé sa carrière en 2015. IMAGO/Avalon.red

C’est au théâtre chinois historique de Hollywood Boulevard, où les plus grandes stars ont laissé les empreintes de leurs mains, que Lana Condor a assuré la Première de «Ruby, l’ado Kraken», le nouveau film d’animation DreamWorks, actuellement au cinéma, où elle prête ses traits et sa voix à l’héroïne Ruby.

Vous dites que «Ruby, l’ado Kraken» est un projet important à vos yeux. Pourquoi?

Trop souvent dans les dessins animés, on ne voit que les aspects positifs d’une relation alors que notre film est très réaliste. On y voit les difficultés d’une relation entre sa fille et sa mère lorsqu’une ado pense que sa maman va ruiner sa vie en lui interdisant de sortir par exemple. À la lecture du scénario, je me suis vraiment retrouvée dans l’intrigue. La description de la mère, de la grand-mère… tout cela m’a parlé immédiatement.

Qui est Ruby?

Une ado de 16 ans, bonne élève mais totalement à l’écart des jeunes populaires de son lycée. Jusqu’au jour où elle découvre par hasard qu’elle est dans la lignée des reines Kraken des océans.

Pouvez-vous vous reconnaître dans votre rôle?

Oui, mais pas dans l’histoire familiale de Ruby. Je me retrouve en elle quand elle réalise qu’il y a tout un monde à explorer et qui peut l’aider dans son éducation pour devenir une meilleure personne.

Ruby se présente aussi comme une ado qui a du mal à se sentir à l’aise dans son collège…

Ça aussi, tous les jeunes peuvent s’identifier. Je me souviens au lycée que je faisais tout mon possible pour être acceptée par les autres élèves. Je suis à l’aise dans mon corps et dans ma tête aujourd’hui mais cela n’a pas toujours été le cas.

Vous semblez avoir vraiment aimé cette expérience d’un film d’animation…

J’ai adoré! C’est l’un des deux souvenirs les plus forts de ma carrière à ce jour car l’histoire de ce film d’animation représente tellement de choses pour moi. Je suis reconnaissante que l’on soit venu me proposer d’être Ruby Gillian, cette adolescente qui ressemble à tellement de jeunes.

Est-ce que vos fans peuvent espérer vous retrouver dans le rôle de Lara Jean Covey qui a fait votre succès dans les films «À tous les garçons» sur Netflix?

Je pense que le temps a passé même si je ne renie rien. On me propose de plus en plus de rôles de jeunes adultes ce qui correspond à mon âge, j’ai 26 ans. Je sais que je peux encore passer pour une ado devant les caméras mais quand même (rire). Mon but est de faire la transition vers des films où je peux incarner une jeune femme de ma génération.