Kanye West confie être accro au porno

Kanye West : «Je suis accro au porno»

Kanye West s’est confié sur sa maladie et ses enfants, de manière confuse et sans filtre sur Instagram.

Le rappeur de 45 ans ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Dans une série de publications confuses, il a épinglé Hillary Clinton et Mark Zuckerberg, et a regretté l’école qui a été choisie pour sa progéniture. Ensuite, en partageant une capture d’écran d’un message, dont on suppose qu’il a été envoyé par Kim Kardashian, lui demandant «d’arrêter», il a vu encore plus rouge. «Non, nous devons en parler en personne. Tu n’as pas ton mot à dire sur l’endroit où les enfants vont à l’école. Pourquoi aurais-tu ton mot à dire? Parce que tu es à moitié blanche… Vous n’avez rien à dire sur l’endroit où mes enfants noirs vont à l’école, s’est énervé l’Américain. Il a encore balancé une ultime salve à ses détracteurs: «Fermez-la et occupez-vous de vos enfants. Je ne m’arrêterai pas tant que je n’aurai pas obtenu ce que je veux, quels que soient les moyens légaux que je devrai utiliser».