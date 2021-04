Italie : «Je suis amoureux», lance le prêtre à la fin de la messe

En pleine cérémonie, dimanche, et devant l’évêque, un prêtre du diocèse de Todi, dans le centre du pays, a avoué son amour pour une femme et décidé de raccrocher sa soutane.

«Toute ma gratitude à don Riccardo pour le service effectué jusqu’à présent. Et avant toute chose, je lui adresse mes vœux les plus sincères pour que ce choix, fait en pleine liberté comme lui-même me l’a dit, puisse lui assurer paix et sérénité», a déclaré Mgr Sigismondi.