Keanu Reeves est attaché aux rencontres faites en Suisse

Il est le plus discret de tous les acteurs stars de Hollywood. Si Keanu Reeves, 58 ans, cache méticuleusement sa vie privée dont il refuse de parler, il nous explique volontiers son amour pour notre pays, qu’il a visité plus d’une dizaine de fois. Nous l’avons rencontré avant la sortie de «John Wick 4», à voir au cinéma dès le 22 mars.

Neuf ans après le premier film, qu'est-ce qui vous a donné envie de retrouver ce personnage de John Wick?

Ce quatrième chapitre est le plus abouti, le plus grandiose et le plus spectaculaire de la saga. Il y a énormément d’action, mais aussi des sentiments forts d’amitié, de haine, d’abandon et de trahison. C’est un rôle que j’aime incarner, car John est tellement attachant malgré les innombrables morts qu’il laisse sur son chemin.

Est-ce que la préparation physique pour les scènes d’action devient plus difficile avec les années qui passent?

Quand on aime ce qu’on fait, on ne voit pas le temps passer. (Rire.) Je suis fasciné par les arts martiaux depuis toujours et je compte bien continuer à les pratiquer en faisant tout pour que mon corps tienne le coup. L’entraînement a duré plus de trois mois à raison de quatre heures par jour cinq jours par semaine. Ma chance est d’avoir un réalisateur, Chad Stahelski, qui était cascadeur à ses débuts. Il veut que la violence soit réaliste à l’écran, ce qui demande une énorme précision dans les chorégraphies des combats. Même chose pour les cascades d’ailleurs.

Sans dévoiler la fin de «John Wick 4», est-ce qu’on ne pourrait pas le retrouver loin de tout, dans un petit village suisse, dans un cinquième film?

John Wick qui se ferait oublier et disparaîtrait dans un chalet seul au milieu des Alpes suisses? Voilà une excellente idée! Mais je pense qu’il ne sera jamais tranquille. Où qu’il se cache, il sera toujours pourchassé, aussi bien par ses ennemis que par ses vieux amis qui se retournent contre lui. Mais je retiens votre idée de la Suisse, car j’adore votre pays!

Pourquoi?

Tout simplement parce que je le connais très bien pour y avoir séjourné à de multiples reprises (ndlr: l’acteur était venu souvent pour faire soigner sa sœur, mais aussi pour y passer des vacances). Genève, Lausanne, Bâle, Zurich: j’ai été dans toutes ces villes. J’ai aussi pris le temps de découvrir les alentours dans plusieurs cantons. Il y a une beauté et un charme en Suisse qui en font un lieu unique au monde.

Si je vous demande votre coup de cœur dans notre pays, qu’est-ce qui vous vient en premier à l’esprit?