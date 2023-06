Séisme: grosses frayeurs dans l'Ouest de la France

Vendredi, de Bordeaux à Rennes en passant par Limoges ou La Rochelle, nombre d’habitants ont senti la terre trembler et multiplié les appels aux pompiers. À Tours, Léa Franke, étudiante en droit, lisait un livre sur son lit quand elle a soudainement eu «très peur». «Je me suis levée et là tout mon appartement a tremblé: le miroir accroché au mur, le micro-ondes, les verres, etc. Ça a duré quelques secondes puis ça s’est arrêté. Je suis au 3e étage d’un immeuble, j’ai cru qu’il allait s’effondrer», raconte-t-elle.

Dans les Deux-Sèvres, «un blessé léger a été pris en charge par les secours», selon un bilan de la préfecture. Celle-ci fait état de dégâts matériels sur des bâtiments, principalement des fissures et des chutes de pierres, comme celle de Charente-Maritime, où aucune victime n’a été recensée par les secours. Plus d’un millier de foyers étaient en revanche privés d’électricité dans ce département en début de soirée, une ligne haute tension ayant été touchée selon les autorités.

Dans le bourg de La Laigne (Charente-Maritime), commune de 500 habitants toute proche de l’épicentre, le clocher de l’église présente d’importantes fissures. Et une douzaine de maisons ont été jugées «inhabitables» par les pompiers à cause de fissures sur les murs porteurs.

Sur l’île de Ré, Marianne Kleip était avec ses quatre enfants «quand le canapé a vibré». «Ça a duré 5 ou 6 secondes, j’ai eu juste le temps de comprendre et de crier à mes enfants «dehors!» Je me suis dit: à tous les coups, ça peut augmenter et la maison va tomber. J’ai pensé à ce qui est arrivé en Turquie», raconte cette auxiliaire de vie sociale de 32 ans. «Les voisins ne comprenaient pas, ils pensaient que c’était un camion. Mes enfants n’osaient plus rentrer dans la maison. Au final, c’est plus de peur que de mal».