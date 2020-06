Lizzo

«Je suis belle, je suis forte»

La chanteuse américaine a poussé un coup de gueule contre ceux qui la critiquent à cause de son surpoids. Elle s’assume telle qu’elle est.

Depuis le début de sa carrière, Lizzo est victime de grossophobie, sur les réseaux sociaux. Même si la chanteuse se sent bien dans sa peau, elle est parfois blessée par les commentaires haineux. Raison pour laquelle elle avait quitté Twitter en début d’année. Mais comme cela continue, elle a poussé un coup de gueule sur l’application TikTok, mercredi 10 juin 2020, où elle est suivie par près de 8 millions d’abonnés. Dans une vidéo où on la voit faire des exercices physiques, la star de 32 ans a déclaré: «Je fais du sport régulièrement depuis ces cinq dernières années, et ça va peut-être surprendre certains d’entre vous, mais je ne m’exerce pas pour avoir votre type de corps idéal. Je m’exerce pour avoir mon type de corps idéal. Et vous connaissez mon type de corps idéal? Cela ne vous concerne en rien!»