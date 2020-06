Lili Reinhart

«Je suis bisexuelle et fière de l’être»

L’actrice américaine Lili Reinhart a fait son coming out à l’occasion du mois des fiertés aux États-Unis.

Alors qu’elle vient de rompre avec l’acteur Cole Sprouse, à qui elle donne la réplique dans la série «Riverdale», Lili Reinhart a fait une grande annonce au sujet de sa vie privée. Dans une story sur Instagram , elle a expliqué qu’elle allait participer à une manifestation LGBTIQ en soutien au mouvement «Black Lives Matter», mercredi 3 juin à West Hollywood. Et l’actrice de 23 ans a ajouté en commentaire: «Bien que je ne l'aie jamais annoncé publiquement auparavant, je suis une femme bisexuelle et fière de l’être. Je participerai à cette manifestation aujourd'hui. Venez!»

Cette annonce inattendue a réjoui de nombreux fans de la star américaine. «Lili Reinhart qui fait son coming out bi est l’une des seules choses cette année qui m’a rendu heureux», a fait savoir l’un d’eux. «Nous ne sommes que le 3e jour du mois des fiertés et Lili Reinhart a fait son coming out comme bi. Continuons de gagner et de faire de cette planète un monde meilleur», a renchéri un autre.