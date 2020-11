Si de nombreux téléspectateurs de «Koh-Lanta, Les 4 Terres», sur TF1, ont cru que Lola et Adrien s’étaient rapprochés après avoir remarqué qu’ils avaient le même bouton de fièvre, la vérité est tout autre. «Il n’y a rien eu du tout entre Adrien et moi, assure la Française de 23 ans à Purepeople.com . Le bouton de fièvre, je l'ai eu la première. On ne peut pas dire que c'est un candidat qui me l'a refilé.»

En réalité, Lola, qui a été éliminée dans l’émission après l’épreuve d'Orientation, vendredi 27 novembre 2020, n’a pas d’homme dans sa vie et ne s’en porte pas plus mal. «Je suis célibataire. Et c'est très bien comme ça!» lance-t-elle. Et la jeune femme de préciser: «Je ne suis pas un cœur à prendre, encore moins sur les réseaux sociaux. Pour moi, on ne rencontre pas l’amour sur le Net. Après, je suis consciente que beaucoup de gens trouvent leur moitié par ce biais-là. Mais je ne suis pas du tout comme ça. Vraiment, c’est impossible pour moi.»