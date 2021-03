À 35 ans, l’actrice israélienne Gal Gadot est déjà maman de deux petites filles. AFP

Le troisième film de la saga «Wonder Woman» peut attendre. Gal Gadot a annoncé récemment être enceinte pour la troisième fois. Alors que «Wonder Woman 1984» arrive enfin en VOD et en DVD en Suisse Romande, l’actrice israélienne de 35 ans veut se recentrer sur sa vie de famille.

Vous êtes enceinte de votre troisième enfant et mariée depuis que vous avez 23 ans. Quel est votre secret dans ce monde de Hollywood où les couples se font et se défont rapidement?

Il n’y a pas de secret. J’ai rencontré Jaron (NDLR: Varsano, un agent israélien qui a fait fortune dans l’immobilier) il y a 14 ans. Je me suis mariée très jeune et je crois en l’amour comme cela peut se décrire dans la Kabbale (ndlr: tradition ésotérique du judaïsme). Dans un couple, vous devez avant tout penser au bonheur de l’autre, voir ce qui est bien pour lui… Et votre partenaire doit faire la même chose pour vous. Quand on se dispute avec mon mari, c’est uniquement parce qu’on veut le meilleur pour l’autre, pas en pensant à soi. J’ai la chance d’avoir un partenaire de vie qui m’épaule et m’encourage. Il me donne l’impression que je peux conquérir le monde.

Comment vivez-vous ainsi au quotidien?

C’est dans les petits détails qu’on prouve son amour à l’autre. Durant le tournage de «WW84» Jaron et moi avons fêté nos 10 ans d’union. Il m’a fait la surprise, malgré le planning chargé du film, d’organiser une soirée romantique juste pour nous deux. Et il m’a fait une nouvelle demande de mariage en se mettant à genoux. Je m’étais souvent moquée de lui en disant qu’on s’était mariés sans qu’il respecte la tradition, alors voilà. Le secret de la longévité, c’est la communication entre deux êtres qui s’aiment.

N'est-ce pas compliqué d’organiser vos tournages ou projets avec deux filles et un troisième bébé en chemin?

Je suis d’abord maman. Après je suis Wonder Woman, mais seulement après. Je n’ai jamais perdu de vue l’ordre de mes priorités. Comme toutes les femmes de la planète, j’ai souvent des choix à faire. Mais la question ne se pose même pas quand cela touche mes enfants (ndlr: Alma, 9 ans, et Maya, 4 ans). Quand nous avons tourné «WW84» à Londres, ma famille était là et mes filles suivaient leurs cours sur place.

Quand on est, comme vous, dans une situation aisée où l’on peut s’offrir tout ce que l’on souhaite, comment enseignez-vous la valeur de l’argent à vos filles ?