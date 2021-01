Et comment! Je détestais les ongles longs auparavant et je me suis mise à apprécier les manucures et les faux ongles après mon rôle de Cassie . Je me suis aussi surprise à acheter de plus en plus de tenues de couleur rose comme ce personnage alors que je ne m’habille qu ’ en noir d ’ habitude. Dernier détail surprenant: j ’ aime porter mes cheveux courts car c ’ est plus pratique au quotidien avec mes enfants. Et je me suis retrouvée triste lorsqu ’ on m ’ a retiré mes longues extensions le dernier jour de «Promising Young Woman».